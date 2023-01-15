«Витязь» по буллитам обыграл «Трактор» в матче КХЛ

«Витязь» на своей площадке принимал «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча после овертайма завершилась со счетом 3:3, а по буллитам точнее был подмосковный клуб - 3:0.

В основное время в составе хозяев отличились Степан Старков (3-я минута), Тайлер Граовац (15-я) и Владислав Кара (51-я).

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Никиты Сошникова (10-я), Антона Бурдасова (24-я) и Алексея Бывальцева (60-я).

Таким образом, команда Вячеслава Буцаева с 56 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Анвара Гатиятулина находятся на восьмой строчке Востока, имея в своем активе 51 очко.

В следующем матче «Витязь» примет дома «Сочи» (18 января), а «Трактор» сыграет в Челябинске против «Барыса» (19 января).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» – «Трактор» – 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0)

Голы:

1:0 – Старков (Рассказов), 2:56

1:1 – Сошников (Яруллин, Хэмилтон), 9:18

2:1 – Граовац (Уилсон), 14:07

2:2 – Бурдасов (Бывальцев, Хэмилтон), 23:44

3:2 – Кара (Волгин, Яремчук), 50:25

3:3 – Бывальцев (Бурдасов, Телегин), 59:51.