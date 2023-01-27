Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о поражении своей команды от «Салавата Юлаева» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отмечается, что за череповецкий клуб единственную шайбу забросил нападающий Руслан Абросимов.

«Мне кажется, что счет не по игре. Играли на равных, но, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты и допустили глупые ошибки в обороне. Объясняю это тем, что мы самая молодая команда в лиге и нам просто не хватает мастерства. Но не все так плохо, у игроков все впереди», – приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Салават Юлаев» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 56 очков после 56 сыгранных матчей.

29 января подопечные Разина примут на своей домашней арене ЦСКА.