«Ак Барс» разгромил «Трактор» в домашнем матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Трактором» завершился победой хозяев со счетом 6:0.

Отметим, что в составе казанцев дублем отметился Станислав Галиев (31-я и 60-я минуты), по голу забили Вадим Шипачев (25), Станислав Галиев (31), Кирилл Петров (42), Дмитрий Кагарлицкий (49) и Александр Радулов (56).

Таким образом, подопечные Зинэтулы Билялетдинова занимают вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка после 57 матчей. Команда Анвара Гатиятулина располагается на последнем, 11-м месте, имея в своем активе 54 очка.

Добавим, что 1 февраля «Ак Барс» примет на своей площадке «Барыс», 31 декабря «Трактор» сыграет дома с московским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск) – 6:0 (0:0, 2:0, 4:0)

Голы:

1:0 – Шипачев (Петров, Кагарлицкий), 24:25

2:0 – Галиев (Шипачев, Радулов), 30:03 (бол.)

3:0 – Петров (Кагарлицкий, Токранов), 41:38

4:0 – Кагарлицкий (Шипачев, Радулов), 48:47 (бол.)

5:0 – Радулов (Сафонов, Воронков), 55:33

6:0 – Галиев (Шипачев, Кагарлицкий), 58:59

Вратари: Мифтахов – Мыльников