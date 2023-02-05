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Два очка Кучерова помогли Атлантическому дивизиону победить в финале Матча звезд НХЛ

Встреча прошла во Флориде.
05 февраля 2023 08:40

Состоялся финал Матча звезд НХЛ, в котором Атлантический дивизион оказался сильнее Центрального со счетом 7:5.

В составе победителей хет-трик оформил Дилан Ларкин. Также по одному разу отличились Давид Пастрняк, Мэттью Ткачук, Расмус Далин и Никита Кучеров, в активе которого также результативная передача. Вратарь Андрей Василевский отразил 11 из 16 бросков.

Центральный ответил заброшенными шайбами в исполнении Микко Рантанена, Джейсона Робертсона, Клейтона Келлера, Натана Маккиннона и Кейла Макара.

В итоге Атлантический дивизион стал победителем Матча звезд, выиграв один миллион долларов.

источник: «Советский спорт»
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