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«Сочи» разгромил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ

Обе команды потеряв шансы на выход в плей-офф, выдали открытый хоккей.
11 февраля 2023 21:39
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Сочи» разгромили «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Сочи завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев, которые проигрывали по ходу матча 0:2, забросили семь шайб подряд.

Счет открыли гости. Отличились Брэндон Ип (4-я минута) и Юрчо Томаш (18). У хозяев дубли на счету Кирилла Петькова (21, 40) и Артура Тянуллина (26, 39). Шайбы также забросили Александр Гордин (49), Матвей Мичков (50) и Донат Стальнов (56).

«Сочи» одержал восьму победу в сезоне и набрав 25 очков замыкает турнирную таблицу Запада, «Куньлунь Ред Стар» с 48 очками расположился строчкой выше. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Сочи» - «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - 7:2 (0:2, 4:0, 3:0).

Голы:

0:1 – Ип (Челиос, Родуолд), 03:41

0:2 – Юрчо (Кэмпбелл, Рич), 17:24

1:2 – Петьков (Николаев), 20:48 (мен.)

2:2 – Тянуллин (Мичков, Гараев), 25:03

3:2 – Тянуллин (Александров), 38:01

4:2 – Петьков (Александров, Стальнов), 39:59

5:2 – Гордин (Мичков, Точицкий), 48:39

6:2 – Мичков (Тянуллин, Александров), 49:44

7:2 – Стальнов (Иванюженков, Александров), 55:44

Вратари: Третьяк - Джурусик

источник: «Советский спорт»
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