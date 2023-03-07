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«Локомотив» вырвал победу у «Витязя» в четвертом матче плей-офф КХЛ

Ярославский коллектив удвоил свое преимущество в серии. 
07 марта 2023 23:31
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Локомотива» в гостях обыграли «Витязь» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ. Встреча в Балашихе завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В составе железнодорожников шайбы забросили Степан Никулин (47-я минута) и Денис Алексеев (48). За хозяев льда отличились Ярослав Бусыгин (17) и Скотт Уилсон (56).

Победную точку в овертайме поставил защитник ярославского клуба Рушан Рафиков (96).

Таким образом, «Локомотив» удвоил свое преимущество в серии плей-офф до четырех побед – 3-1.

Следующая встреча хоккейных клубов состоится 9 марта в Ярославле.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала Западной конференции. 4-й матч

«Витязь» (Московская область) – «Локомотив» (Ярославль) – 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы:

0:1 – Бусыгин (Рой), 16:57

1:1 – Никулин (Красковский, Полунин), 46:32 (бол.)

1:2 – Алексеев (Рафиков), 47:53 (бол.)

2:2 – Уилсон, 55:42 (бол.)

2:3 – Рафиков (Шалунов), 95:28

Вратари: Шикин - Исаев

Счет в серии: 1-3

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