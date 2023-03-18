Главный тренер «Миннесоты» назвал сроки восстановления Капризова

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов получил травму.

Россиянин столкнулся с защитником «Джетс» Логаном Стэнли, который всем весом навалился на его спину и придавил ко льду. В результате, Капризов не смог продолжить встречу и покинул площадку.

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон рассказал, когда 25-летний хоккеист может вернуться на лед.

«Его восстановление идет по плану. Ожидается, что Кирилл вернется в строй через три-четыре недели», – приводит слова тренера журналист Джо Смит в соцсетях.

Добавим, что в текущем сезоне НХЛ Капризов провел 65 матчей и набрал 74 (39+35) очка.