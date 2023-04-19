Российского хоккеиста, выступающего в Казахстане, вынудили отказаться от паспорта РФ

Форвард «Барыса» Дмитрий Гурков отказался от гражданства РФ. Об этом пишет Шайба.kz.

По данным источника, нападающий решился на такой шаг по двум причинам: во-первых, он хочет продолжить выступления за сборную Казахстана. Во-вторых, местные законы запрещают иметь двойное гражданство.

Напомним, 26-летний хоккеист является воспитанником московского «Динамо». За казахстанский клуб форвард выступает с 2015 года.

К слову, Гурков уже выступал сборную Казахстана на трех чемпионатах мира, имея два паспорта: он принимал участие в турнирах в 2018, 2021 и 2022 годах.