Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса» во втором матче финальной серии против ЦСКА

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

В частности, специалист признал, что его команда показали слабое начало игры. Кроме того, наставник не стал отрицать, что его хоккеисты часто выполняли неточные передачи на заключительном отрезке.

«У нас игра не сложилась. Не могли её наладить, а соперник сыграл достаточно хорошо. На третий период мы выходили с настроением выйти и забить, но к сожалению, не сложилось. Будем готовиться к следующему матчу», – добавил Билялетдинов, чьи слова приводит «Чемпионат».

Обыграв «Ак Барс» в сегодняшнем матче, армейцы сравняли счет в серии – 1-1. Третий матч команды проведут 21 апреля в Москве.