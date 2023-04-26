Стало известно о будущем лидеров «Спартака» Хохлачева и Вишневского

В последние дни из стана «Спартака» слышны инсайды, что лидеры команды форвард Александр Хохлачев и защитник Дмитрий Вишневский покинут команду.

Однако по информации «Советского спорта», говорить об этом рано. Условия контракта с Хохлачевым могут быть пересмотрены в сторону улучшения, а Вишневский и вовсе назвал информацию о своем уходе вбросом.

«Я нахожусь за границей, мой контракт действует еще два года. Это вброс какой-то», - сказал корреспонденту «СС» Александру Малышеву капитан красно-белых.