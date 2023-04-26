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Названа дата чествования «Химика» за победу в Кубке Петрова

В финальной серии соперником команды был «Сокол».
Названа дата чествования «Химика» за победу в Кубке Петрова
26 апреля 2023 13:31
автор: Александр Малышев
автор фото: ХК "Химик"

Чествование обладателя кубка Петрова пройдёт в будни в рабочее время

По информации «Советского спорта», чествование «Химика», выигравшего трофей ВХЛ в год 70-летия клуба, состоится в Воскресенске в четверг, 27 апреля в 12.30. Такое неудобное время мероприятия, вызвавшее негодование болельщиков, вероятно, связано с участием главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина.

Для сравнения: чествование финалиста плей-офф «Сокола» назначено на 19.00 на семитысячной «Платинум Арене» в Красноярске.

Напомним, «Химик» выиграл серию у «Сокола» со счетом 4-0 и впервые в истории завоевал Кубок Петрова.

Названа дата чествования «Химика» за победу в Кубке Петрова
Названа дата чествования «Химика» за победу в Кубке Петрова
В финальной серии соперником команды был «Сокол».
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