Названа дата чествования «Химика» за победу в Кубке Петрова

Чествование обладателя кубка Петрова пройдёт в будни в рабочее время

По информации «Советского спорта», чествование «Химика», выигравшего трофей ВХЛ в год 70-летия клуба, состоится в Воскресенске в четверг, 27 апреля в 12.30. Такое неудобное время мероприятия, вызвавшее негодование болельщиков, вероятно, связано с участием главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина.

Для сравнения: чествование финалиста плей-офф «Сокола» назначено на 19.00 на семитысячной «Платинум Арене» в Красноярске.

Напомним, «Химик» выиграл серию у «Сокола» со счетом 4-0 и впервые в истории завоевал Кубок Петрова.