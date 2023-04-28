Почетный президент ХК «Спартак» Старшинов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»

Почётный президент ХК «Спартак» Вячеслав Старшинов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени». Об этом сообщает корреспондент «Советского спорта» Александр Малышев.

Сегодня, 28 апреля, ветераны «Спартака» и отечественного хоккея вручили Вячеславу Старшинову очередную государственную награду.

Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион СССР в составе «Спартака» по состоянию здоровья не покидает место жительства, но гостям всегда рад.