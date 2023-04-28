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Почетный президент ХК «Спартак» Старшинов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»

Это произошло сегодня, 28 апреля.
Почетный президент ХК «Спартак» Старшинов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»
28 апреля 2023 17:20
автор: Александр Малышев
автор фото: "Советский спорт"

Почётный президент ХК «Спартак» Вячеслав Старшинов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени». Об этом сообщает корреспондент «Советского спорта» Александр Малышев.

Сегодня, 28 апреля, ветераны «Спартака» и отечественного хоккея вручили Вячеславу Старшинову очередную государственную награду.

Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион СССР в составе «Спартака» по состоянию здоровья не покидает место жительства, но гостям всегда рад.

источник: «Советский спорт»
Почетный президент ХК «Спартак» Старшинов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»
Почетный президент ХК «Спартак» Старшинов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»
Это произошло сегодня, 28 апреля.
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