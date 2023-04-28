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В «Соколе» не стали комментировать информацию о том, что клуб пополнит состав КХЛ в сезоне-2023/24

Корреспондент «Советского спорта» связался с президентом клуба и главой краевого министерства спорта.
В «Соколе» не стали комментировать информацию о том, что клуб пополнит состав КХЛ в сезоне-2023/24
28 апреля 2023 20:00
автор: Александр Малышев
автор фото: ХК «Сокол»

Президент «Сокола», двукратный чемпион мира Александр Семин отказался комментировать информацию о возможном выступлении команды в КХЛ с сезона-2023/24. Об сообщает корреспондент «Советского спорта» Александр Малышев.

В краевом министерстве спорта также не подтвердили данную информацию, однако министр спорта Красноярского края Денис Петровский не стал опровергать ее.

Ранее сообщалось, что финалист розыгрыша Кубка Петрова в ВХЛ со следующего сезона выступит в КХЛ. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата «Сокол» занял третье место, а в финальной серии плей-офф уступил воскресенскому «Химику» со счетом в серии 0-4.

«Сокол» располагает современной ареной на семь тысяч зрителей, а город переживает хоккейный бум, позволяющий рассчитывать на высокую посещаемость матчей.

источник: «Советский спорт»
В «Соколе» не стали комментировать информацию о том, что клуб пополнит состав КХЛ в сезоне-2023/24
В «Соколе» не стали комментировать информацию о том, что клуб пополнит состав КХЛ в сезоне-2023/24
Корреспондент «Советского спорта» связался с президентом клуба и главой краевого министерства спорта.
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