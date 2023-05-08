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«Флорида» обыграла «Торонто» в овертайме, Бобровский отразил 22 броска, Самсонов получил травму

«Пантерз» упрочили преимущество в серии – 3-0.
08 мая 2023 08:19
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 8 мая, состоялся третий матч серии второго раунда плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Торонто», который завершился в пользу «пантер» в овертайме – 3:2.

Автором решающего броска стал Сэм Райнхарт. Также отличились Энтони Дюклер и Картер Вераге. У проигравших по шайбе забросили Сэм Лафферти и Эрик Густафссон.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 24. Его соотечественник, вратарь «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов получил травму во втором периоде после столкновения с одноклубником Люком Шенном.

Таким образом, «Пантерз» упрочили преимущество в серии – 3-0. Следующий матч команды проведут 11 мая. Он стартует в 2.00 мск.

Кубок Стэнли

Второй раунд

Третий матч

«Флорида» – «Торонто» – 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – 2 Лафферти (Райлли, Кемпф)

1:1 – 22 Дюклер (Экблад)

1:2 – 27 Густафссон (Маккейб, В. Нюландер)

2:2 – 32 Верхэге (Махура, Гудас)

3:2 – 63 Райнхарт (Экблад, Лунделль)

Вратари: Бобровский 22/24 – Уолл 18/21, Самсонов 8/8.

Счет в серии: 3-0

источник: «Советский спорт»
«Флорида» обыграла «Торонто» в овертайме, Бобровский отразил 22 броска, Самсонов получил травму
«Пантерз» упрочили преимущество в серии – 3-0.
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