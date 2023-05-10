Джо Павелски сравнялся с Овечкиным и Малкиным по количеству голов, забитых в плей-офф НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски стал автором одной из шайб в четвертом матче серии плей-офф НХЛ с «Сиэтл Кракен».

Этот гол стал для Павелски стал 28-м в карьере в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги. Таким образом, Павелски повторил результат двух российских форвардов – Александра Овечкина и Евгения Малкина, а также защитника Дени Потвена.

Напомним, встреча завершилась победой «Далласа» со счетом 6:3. Эта победа позволила «Старз» сравнять счет в серии – 2-2. Пятый матч пройдет на домашней арене «Далласа».

Добавим, что сильнейший в этом противостоянии сыграет в финале Западной конференции с победителем в паре «Вегас» — «Эдмонтон».