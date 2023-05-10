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Джо Павелски сравнялся с Овечкиным и Малкиным по количеству голов, забитых в плей-офф НХЛ

В матче с «Сиэтлом» ветеран отличился в 28-й раз в карьере.
10 мая 2023 09:27
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски стал автором одной из шайб в четвертом матче серии плей-офф НХЛ с «Сиэтл Кракен».

Этот гол стал для Павелски стал 28-м в карьере в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги. Таким образом, Павелски повторил результат двух российских форвардов – Александра Овечкина и Евгения Малкина, а также защитника Дени Потвена.

Напомним, встреча завершилась победой «Далласа» со счетом 6:3. Эта победа позволила «Старз» сравнять счет в серии – 2-2. Пятый матч пройдет на домашней арене «Далласа».

Добавим, что сильнейший в этом противостоянии сыграет в финале Западной конференции с победителем в паре «Вегас» — «Эдмонтон».

источник: «Советский спорт»
Джо Павелски сравнялся с Овечкиным и Малкиным по количеству голов, забитых в плей-офф НХЛ
В матче с «Сиэтлом» ветеран отличился в 28-й раз в карьере.
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