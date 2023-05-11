Стали известны суммы выплат финалистам Кубка Гагарина

Стали известны суммы бонусных выплат обладателя кубка Гагарина ЦСКА.

Базовая ставка чемпионов - 45 миллионов рублей. При этом допускается градация процентной ставки в зависимости от вклада в победный результат.

Финалисты плей-офф КХЛ из казанского «Ак Барса» по нашей информации получат по 20 миллионов рублей, сообщает корреспондент «Советского спорта» Александр Малышев.

РИА Новости

Замечено снижение сумм бонусных выплат в ЦСКА - в прошлом сезоне ставка оценивалась в 70 миллионов рублей, в 2019 - 60.

При этом чемпион-2021 «Авангард», базировавшийся тогда в подмосковной Балашихе, получил по 20 миллионов рублей.

В 2020 году кубок разыгран не был из-за ограничительных мер по пандемии коронавируса.

Все цифры неофициальные, потому как официально зарплаты и бонусы в российском хоккее не оглашаются.