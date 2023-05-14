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«Феникс» выиграл второй чемпионат Узбекистана по хоккею

В финальной серии обыграл знаменитый «Бинокор».
«Феникс» выиграл второй чемпионат Узбекистана по хоккею
14 мая 2023 21:08
автор: Александр Малышев
автор фото: Федерации хоккея Узбекистана

Пока в Ташкенте на большой арене МЛК «Хумо Арена» шёл чемпионат мира по боксу, где россияне с гимном и флагом завоевали два золота, на малой арене состоялась финальная серия чемпионата Узбекистана по хоккею сезона 2022/2023.

В решающей стадии «Феникс» обыграл «Бинокор» 3:0. Бронзовые медали у «Семурга», четвёртое место занял «Шердор» из Самарканда.

«Феникс» - это бывший «Хумо», выигравший в первом чемпионате РУз (сезон 2018/2019) регулярный чемпионат, но проигравший в полуфинале будущему победителю «Семургу». Теперь, чтобы не путать с флагманом узбекского хоккея «Хумо», в этом сезоне вышедшим в финал Pro Hokei Ligasy, его переназвали именем другой птицы.

Что интересно, лучшим бомбардиром Чемпионата Узбекистана стал юный Жасурбек Рустамхонов из «Бинокора», не так давно ставший чемпионом и лучшим бомбардиром Чемпионата Азии и Океании U18.

источник: «Советский спорт»
«Феникс» выиграл второй чемпионат Узбекистана по хоккею
«Феникс» выиграл второй чемпионат Узбекистана по хоккею
В финальной серии обыграл знаменитый «Бинокор».
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