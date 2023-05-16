Сборная Казахстана потерпела разгромное поражение от Швейцарии в матче ЧМ по хоккею

Матч группового этапа ЧМХ-2023 между сборными Швейцарии и Казахстана завершился в пользу номинальных хозяев – 5:0.

В их составе отличились Тобиас Гайссер, Фабрис Герцог, Дамьен Риа, Нино Нидеррайтер и Ромен Леффель.

Таким образом, сборная Швейцарии выиграла третий матч кряду и занимает 1-е место в группе B. Казахстан потерпел два поражения и одержал одну победу: после сегодняшней встречи команда занимает предпоследнее место в таблице.

Следующий матч Швейцария проведет 18 мая против Словакии, а Казахстан днем ранее сыграет с Канадой.