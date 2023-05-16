ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сборная Казахстана потерпела разгромное поражение от Швейцарии в матче ЧМ по хоккею

Встреча завершилась со счетом 0:5.
16 мая 2023 22:35
автор: Артур Гичунцев

Матч группового этапа ЧМХ-2023 между сборными Швейцарии и Казахстана завершился в пользу номинальных хозяев – 5:0.

В их составе отличились Тобиас Гайссер, Фабрис Герцог, Дамьен Риа, Нино Нидеррайтер и Ромен Леффель.

Таким образом, сборная Швейцарии выиграла третий матч кряду и занимает 1-е место в группе B. Казахстан потерпел два поражения и одержал одну победу: после сегодняшней встречи команда занимает предпоследнее место в таблице.

Следующий матч Швейцария проведет 18 мая против Словакии, а Казахстан днем ранее сыграет с Канадой.

источник: «Советский спорт»
Сборная Казахстана потерпела разгромное поражение от Швейцарии в матче ЧМ по хоккею
Встреча завершилась со счетом 0:5.
16.05.2023 22:35
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Сборная «Россия 25» обыграла Беларусь, Хайруллин набрал три результативных очка
Сборная «Россия 25» обыграла Беларусь, Хайруллин набрал три результативных очка
Подопечные романа Ротенберга снова записали на свой счет победу в рамках Большого тура.
16.05.2023 21:45
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Третьяк: Россия и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение чемпионата мира
Сборные России и Беларуси отстранены от международных соревнований.
16.05.2023 21:32
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Нам не нужен тренер на весь год». Третьяк – о главном тренере России в новом сезоне
Причина кроется в отсутствии матчей сборной.
16.05.2023 20:45
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Кирилл Марченко: мне нужно забивать не 21, а 35, 45 голов
Россиянин хочет прибавлять.
16.05.2023 20:32
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Куляш считает, что матчи сборной «Россия 25» имеют принципиальный характер
Сегодня подопечные Романа Ротенберга заканчивают турне в Минске.
16.05.2023 19:55
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Амур» подписал контракт с Коршковым
Хоккеист является воспитанником ярославской школы.
16.05.2023 19:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Сборная Дании обыграла Австрию, Норвегия оказалась сильнее Словении
На чемпионате мира по хоккею состоялись два матча.
16.05.2023 18:35
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Стал известен состав сборной «Россия 25» на заключительный матч серии с Беларусью
Эта встреча будет уже восьмой для этих команд.
16.05.2023 18:26
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Фетисов возмущен, что российский федеральный телеканал показывает игры чемпионата мира-2023
Фетисов возмущен, что российский федеральный телеканал показывает игры чемпионата мира-2023
Турнир завершится 28 мая.
16.05.2023 18:24
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика