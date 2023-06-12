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«Чикаго» не планирует отказываться от российских игроков на драфте НХЛ-2023

Церемония пройдет с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле.
12 июня 2023 23:54
автор: Александр Поволоцкий

Генменеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон ответил на вопрос, не боится ли клуб драфтовать российских хоккеистов.

Отметим, что «Блэкхокс» выиграли лотерею и получили право первого выбора. Фаворитом драфта является канадский нападающий Коннор Бедард.

«Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Когда вопрос касается контрактных обязательств, о которых всегда спрашивают, ты пытаешься почувствовать готовность и желание хоккеиста приехать играть в Северную Америку. Как правило, на первый взгляд вряд ли есть опасения. Я думаю, просто нужно немного больше работать, учитывая обстоятельства прямо сейчас», — цитирует Дэвидсона The Athletic.

В 2007 году «Чикаго» выбрал первым нападающего Патрика Кейна.

источник: The Athletic
«Чикаго» не планирует отказываться от российских игроков на драфте НХЛ-2023
Церемония пройдет с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле.
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