«Чикаго» не планирует отказываться от российских игроков на драфте НХЛ-2023

Генменеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон ответил на вопрос, не боится ли клуб драфтовать российских хоккеистов.
Отметим, что «Блэкхокс» выиграли лотерею и получили право первого выбора. Фаворитом драфта является канадский нападающий Коннор Бедард.
«Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Когда вопрос касается контрактных обязательств, о которых всегда спрашивают, ты пытаешься почувствовать готовность и желание хоккеиста приехать играть в Северную Америку. Как правило, на первый взгляд вряд ли есть опасения. Я думаю, просто нужно немного больше работать, учитывая обстоятельства прямо сейчас», — цитирует Дэвидсона The Athletic.
В 2007 году «Чикаго» выбрал первым нападающего Патрика Кейна.
источник: The Athletic