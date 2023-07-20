«Трактор» уволил спортивного директора, он был задержан по делу о наркотиках

Полицейские задержали спортивного директора «Трактора» Александра Шинина. Об этом сообщает 74.RU.

По данным источника, у функционера обнаружили несколько граммов мефедрона. Челябинский клуб уже подтвердил эту информацию.

«Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках. «Трактор» принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом», – сказано в заявлении пресс-службы.

Сообщается, что обязанности спортивного директора временно будет выполнять Алексей Волков.

Напомним, Шинин является воспитанником челябинского клуба. В рамках КХЛ он провёл 436 матчей, в которых набрал 68 (9+59) очков. За сборную России защитник выступал на юниорском чемпионате мира 2002 года, на котором завоевал серебряную медаль.

Добавим, что Шинин завершил карьеру по окончании сезона-2018/2019, а в 2020 году он был назначен директором по спортивному развитию клубной системы «Трактора».