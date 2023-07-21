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Финский хоккеист обвинил российских спортсменов в пристрастии к алкоголю

Финн выступал за команду Всероссийской хоккейной лиги.
21 июля 2023 23:52
автор: Александр Евграфов

Финский нападающий Янне Лаакконен обвинил российских спортсменов в пристрастии к алкогольным напиткам. В интервью, размещенном финским изданием Iltalehti, хоккеист рассказал истории, якобы имевшие место в его карьере.

«Я играл во многих странах, видел самые разные культуры и традиции. Особенно уникальны страны бывшего СССР. Там всегда присутствует страх перед руководством, а командами руководят банды. В России не может быть свободного времени. Для русских игроков это означает пить много водки. Во время выступления за «Южный Урал» после пьянок тренеры заставляли игроков похмеляться по утрам», - цитирует источник Лаакконена.

Хоккеист также рассказал, что российские хоккеисты любят пиво и пьют его, даже несмотря на тренировки, а сам он несколько раз видел тренера под капельницей в кабинете врача.

Лаакконен выступал в ВХЛ за «Южный Урал» из Орска в сезоне-2014/15. В своей карьере 41-летний хоккеист также играл в Швеции, Казахстане, Франции, Беларуси, Польше, Великобритании, Австрии и Норвегии.

источник: Iltalehti.fi
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