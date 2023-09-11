Шайба Джонсона принесла «Металлургу» победу над «Салаватом Юлаевым» в гостевом матче КХЛ 

«Металлург» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
За магнитогорский клуб шайбы забросили Никита Гребёнкин (15-я минута) и Люк Джонсон (17). За уфимскую команду голом отметился Вячеслав Лещенко (38).
Таким образом, «Металлург» набирает девять очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават» идёт на шестой строчке с четырьмя баллами.
КХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:2 ( 0:2, 1:0, 0:0)
Голы: Лещенко, 37:44 – Гребёнкин, 14:43; Джонсон, 16:22.
источник: «Советский спорт»