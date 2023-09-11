Шайба Джонсона принесла «Металлургу» победу над «Салаватом Юлаевым» в гостевом матче КХЛ 

«Металлург» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

За магнитогорский клуб шайбы забросили Никита Гребёнкин (15-я минута) и Люк Джонсон (17). За уфимскую команду голом отметился Вячеслав Лещенко (38).

Таким образом, «Металлург» набирает девять очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават» идёт на шестой строчке с четырьмя баллами.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:2 ( 0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Лещенко, 37:44 – Гребёнкин, 14:43; Джонсон, 16:22.