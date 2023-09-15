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Главный тренер СКА Роттенберг ответил на вопрос об отставке: мы не согласны с поражениями

Армейцы проиграли в четвёртый раз подряд, уступив в Санкт-Петербурге «Динамо» из Москвы.
15 сентября 2023 22:49
автор: Максим Скороходов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашнего поражения от московского «Динамо» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ ответил на вопрос об отставке.

«Поражение это сирота, нас хотят сломить, в прошлом году, когда мы побеждали, ничего хорошего о нас не писали, нам нужно начать побеждать. Были разные ситуации, 10 поражений подряд, но потом мы выигрывали Кубок Гагарина. Мы не согласны с поражениями, делаем выводы, бывают поражения важнее победы, надо пройти сложности, дальше будем доказывать своей работой. Мы с болельщиками пройдем этот этап и вместе выйдем из этой ситуации. Результат пойдёт, вы это увидите в следующей игре», - сказал Ротенберг на пресс-конференции, видео которой приводит телеграм-канал «Сенча со льдом».

Московский клуб одержал четвертую победу подряд, набрал 10 очков и поднялся на второе место Западной конференции, где петербуржцы лишь десятые с 4 очками, у армейцев четвёртое поражение подряд.

СКА 17 сентября примет на своем льду «Сибирь», «Динамо» на следующий день сыграет дома со «Спартаком».

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