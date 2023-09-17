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СКА проиграл пятый матч подряд, уступив дома «Сибири»

Что теперь делать Роману Ротенбергу?
17 сентября 2023 19:21
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 17 сентября, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Сибирью». Подопечные Романа Ротенберга потерпели поражение – 1:2.

На 4-й минуте гостей вывел вперёд Тейлор Бек. Вскоре канадский нападающий оформил дубль – 2:0. Армейцев хватило лишь на шайбу престижа, её автором на 36-й минуте стал Валентин Зыков.

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел пятое поражение подряд. В турнирной таблице Западной конференции СКА с 4 очками занимает 10-е место. У «Сибири» 7 баллов и седьмая строчка на Востоке.

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