СКА проиграл пятый матч подряд, уступив дома «Сибири»

Сегодня, 17 сентября, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Сибирью». Подопечные Романа Ротенберга потерпели поражение – 1:2.

На 4-й минуте гостей вывел вперёд Тейлор Бек. Вскоре канадский нападающий оформил дубль – 2:0. Армейцев хватило лишь на шайбу престижа, её автором на 36-й минуте стал Валентин Зыков.

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел пятое поражение подряд. В турнирной таблице Западной конференции СКА с 4 очками занимает 10-е место. У «Сибири» 7 баллов и седьмая строчка на Востоке.