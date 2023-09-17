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«Обещаем, что вернём свои кондиции и будем побеждать». Ротенберг – после пятого поражения СКА подряд

У питерцев явно проблемы.
17 сентября 2023 19:59
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Армейцы уступили со счётом 1:2 и потерпели пятое поражение подряд.

В концовке первого периода форвард СКА Брендан Лайпсик оказался на льду, проезжая рядом со скамейкой «Сибири». Вернувшись на скамейку СКА, форвард начал высказывать недовольство с адрес судей. После этого арбитры остановили игру, удалив Лайпсика на две минуты за неспортивное поведение. В этой же паузе армейцы получили ещё две минуты в качестве командного штрафа — за неспортивное поведение тренера.

«Сегодня в нашем исполнении была хорошая и боевая игра. Возвращаем свой хоккей. Пока не пришёл результат, но обещаем болельщикам, что вернём свои кондиции и будем побеждать. Просьба к судьям: если мы просим посмотреть видео, то можно посмотреть», — заявил Ротенберг каналу KHL.

Подчеркнём, что после побед над московским «Динамо» (2:1) и «Ладой» (3:0), питерцы поочерёдно проиграли «Торпедо» (3:4), «Локомотиву» (2:3), «Спартаку» (0:3), московскому «Динамо» (1:3).

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