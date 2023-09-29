«Амур» обыграл «Куньлунь» и прервал серию из четырёх поражений в КХЛ

«Амур» на выезде одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу клуба из Хабаровска.

В составе победителей шайбы забросили Артур Гиздатуллин (13-я минута) и Кирилл Капустин (25).

Таким образом, «Амур» набирает 11 очков и поднимается на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, прервав свою серию поражений из четырёх игр. «Куньлунь» находится на седьмой строчке на Западе с 12 очками в активе.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Куньлунь» (Пекин) – «Амур» (Хабаровск) – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Гиздатуллин, 12:38; Капустин, 24:32.