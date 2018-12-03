Йозеф Яндач: Результат матча с «Барысом» получился во втором периоде

Хоккей 03 декабря 2018 17:20 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

«Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Магнитки» Йозеф Яндач прокомментировал итог встречи в Астане. «Металлург» прервал серию из четырех побед.

«Я думаю, что результат сегодняшней игры получился во втором периоде. Были моменты у нас, где могли забить, но, к сожалению, не забили и получили голы. Сделали ошибку в большинстве. А когда соперник в третьем периоде забил третий гол, мы хотели еще что-то сделать с результатом. Но времени у нас уже не было», - цитирует Яндача Sport24.ru.

После 37 игр «Металлург» идет на четвертом месте в Восточной конференции, а «Барыс» после 33 матчей располагается на одну строчку ниже.