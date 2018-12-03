Йозеф Яндач: Результат матча с «Барысом» получился во втором периоде - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Нью-Джерси Дэвилз
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Тальерес
    Расинг А
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Уракан
    Дефенса и Хустисия
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:00
    Нэшвилл Предаторз
    Баффало Сэйбрз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:30
    Даллас Старз
    Эдмонтон Ойлерз
    0
    0
    • Хоккей03 декабря 2018 17:20Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Йозеф Яндач: Результат матча с «Барысом» получился во втором периоде

    «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Главный тренер «Магнитки» Йозеф Яндач прокомментировал итог встречи в Астане. «Металлург» прервал серию из четырех побед.

    «Я думаю, что результат сегодняшней игры получился во втором периоде. Были моменты у нас, где могли забить, но, к сожалению, не забили и получили голы. Сделали ошибку в большинстве. А когда соперник в третьем периоде забил третий гол, мы хотели еще что-то сделать с результатом. Но времени у нас уже не было», - цитирует Яндача Sport24.ru.

    После 37 игр «Металлург» идет на четвертом месте в Восточной конференции, а «Барыс» после 33 матчей располагается на одну строчку ниже.

    #яндач йозеф#хк металлург магнитогорск#хк барыс#кхл
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта