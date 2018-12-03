Андрей Скабелка: У «Барыса» был хороший настрой, все бились друг за друга

Хоккей 03 декабря 2018 17:23 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

«Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итог матча в Астане.

«Хочу поблагодарить, в первую очередь, болельщиков за поддержку. И сказать спасибо команде. После прошлого матча не очень хорошее было настроение и состояние. Но нам удалось перестроиться. Сегодня был хороший матч. Единственный момент, при счете 3:0 мы доводим до такой нервной концовки матч. Здесь еще много работы.

Сведберг нам придал уверенности, солидности, я бы сказал. Я думаю, что он нам поможет. Коридор и потолки по дороге в раздевалку из-за ударившегося головой Сведберга расширять? Мы подумаем над этим, пока у нас не было таких высоких игроков.

В третьем периоде против Акользина проведен спорный силовой прием? Я сейчас не хочу ничего комментировать, потому что я еще ничего не видел. Мы посмотрим этот эпизод. Я могу сказать, что Паша прибавляет, берет то время, которое ему сейчас дают. И он с каждой игрой прибавляет, действует неплохо.

Кормье — возможно, увидим в ближайших матчах. Петерссона — вряд ли.

Алексей Маклюков в конце матча заступился за партнера? Мне пока сложно комментировать тот эпизод, я еще раз скажу, досконально я не видел тот прием. Паша упал, и нам всем показалось, что это был неправильный силовой прием. Поэтому здорово, что он заступился за своего партнера. И в целом у команды был хороший настрой, все бились друг за друга», - приводит слова Скабелки Sport24.ru.

После 37 игр «Металлург» идет на четвертом месте в Восточной конференции, а «Барыс» после 33 матчей располагается на одну строчку ниже.