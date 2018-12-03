Андрей Скабелка: У «Барыса» был хороший настрой, все бились друг за друга - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Нью-Джерси Дэвилз
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Тальерес
    Расинг А
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Уракан
    Дефенса и Хустисия
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:00
    Нэшвилл Предаторз
    Баффало Сэйбрз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:30
    Даллас Старз
    Эдмонтон Ойлерз
    0
    0
    • Хоккей03 декабря 2018 17:23Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Андрей Скабелка: У «Барыса» был хороший настрой, все бились друг за друга

    «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итог матча в Астане.

    «Хочу поблагодарить, в первую очередь, болельщиков за поддержку. И сказать спасибо команде. После прошлого матча не очень хорошее было настроение и состояние. Но нам удалось перестроиться. Сегодня был хороший матч. Единственный момент, при счете 3:0 мы доводим до такой нервной концовки матч. Здесь еще много работы.

    Сведберг нам придал уверенности, солидности, я бы сказал. Я думаю, что он нам поможет. Коридор и потолки по дороге в раздевалку из-за ударившегося головой Сведберга расширять? Мы подумаем над этим, пока у нас не было таких высоких игроков.

    В третьем периоде против Акользина проведен спорный силовой прием? Я сейчас не хочу ничего комментировать, потому что я еще ничего не видел. Мы посмотрим этот эпизод. Я могу сказать, что Паша прибавляет, берет то время, которое ему сейчас дают. И он с каждой игрой прибавляет, действует неплохо.

    Кормье — возможно, увидим в ближайших матчах. Петерссона — вряд ли.

    Алексей Маклюков в конце матча заступился за партнера? Мне пока сложно комментировать тот эпизод, я еще раз скажу, досконально я не видел тот прием. Паша упал, и нам всем показалось, что это был неправильный силовой прием. Поэтому здорово, что он заступился за своего партнера. И в целом у команды был хороший настрой, все бились друг за друга», - приводит слова Скабелки Sport24.ru.

    После 37 игр «Металлург» идет на четвертом месте в Восточной конференции, а «Барыс» после 33 матчей располагается на одну строчку ниже.

    #скабелка андрей#хк барыс#хк металлург магнитогорск#кхл
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта