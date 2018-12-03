ФХР реализовала все билеты на московские матчи сборной России на КПК - Советский спорт
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    • Хоккей03 декабря 2018 17:57Источник: Федерация хоккея России (ФХР)Автор: Липкин Антон

    ФХР реализовала все билеты на московские матчи сборной России на КПК

    На игру с Финляндией на стадионе «Санкт-Петербург» билеты еще остаются.

    Федерация хоккея России сообщила о том, что реализовала все билеты на московские матчи сборной России на втором этапе Еврохоккейтура – Кубке Первого канала.

    «Аншлагу быть! Билеты на матчи сборной на московском этапе Кубка Первого канала полностью реализованы! Спасибо вам за поддержку, уже совсем скоро увидимся на трибунах.

    P.S.: Еще можно (и нужно!) попасть на матч на стадионе «Санкт-Петербург», – говорится в сообщении официального твиттера ФХР.

    Напомним, сборная России проведет на арене «Парк Легенд» в Москве два матча турнира – 13 декабря с Швецией и 15 декабря с Чехией. А 16 декабря матч Россия – Финляндия пройдет на футбольном стадионе «Санкт-Петербург».

    #еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею#сборная россии по хоккею#сборная швеции по хоккею#сборная чехии по хоккею#сборная финляндии по хоккею
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