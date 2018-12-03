ФХР реализовала все билеты на московские матчи сборной России на КПК

На игру с Финляндией на стадионе «Санкт-Петербург» билеты еще остаются.
Федерация хоккея России сообщила о том, что реализовала все билеты на московские матчи сборной России на втором этапе Еврохоккейтура – Кубке Первого канала.
«Аншлагу быть! Билеты на матчи сборной на московском этапе Кубка Первого канала полностью реализованы! Спасибо вам за поддержку, уже совсем скоро увидимся на трибунах.
P.S.: Еще можно (и нужно!) попасть на матч на стадионе «Санкт-Петербург», – говорится в сообщении официального твиттера ФХР.
⠀— Хоккей России (@russiahockey) December 3, 2018
Аншлагу быть! Билеты на матчи сборной на московском этапе Кубка Первого канала полностью реализованы!
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Спасибо вам за поддержку, уже совсем скоро увидимся на трибунах ✊🏻
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P.S.: ещё можно (и нужно!) попасть на матч на стадионе «Санкт-Петербург» 🙌🏼 pic.twitter.com/KZYsN5rka3
Напомним, сборная России проведет на арене «Парк Легенд» в Москве два матча турнира – 13 декабря с Швецией и 15 декабря с Чехией. А 16 декабря матч Россия – Финляндия пройдет на футбольном стадионе «Санкт-Петербург».