ФХР реализовала все билеты на московские матчи сборной России на КПК

Хоккей 03 декабря 2018 17:57 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Липкин Антон

На игру с Финляндией на стадионе «Санкт-Петербург» билеты еще остаются.

Федерация хоккея России сообщила о том, что реализовала все билеты на московские матчи сборной России на втором этапе Еврохоккейтура – Кубке Первого канала.

«Аншлагу быть! Билеты на матчи сборной на московском этапе Кубка Первого канала полностью реализованы! Спасибо вам за поддержку, уже совсем скоро увидимся на трибунах.

P.S.: Еще можно (и нужно!) попасть на матч на стадионе «Санкт-Петербург», – говорится в сообщении официального твиттера ФХР.

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Аншлагу быть! Билеты на матчи сборной на московском этапе Кубка Первого канала полностью реализованы!

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Спасибо вам за поддержку, уже совсем скоро увидимся на трибунах ✊🏻

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P.S.: ещё можно (и нужно!) попасть на матч на стадионе «Санкт-Петербург» 🙌🏼 pic.twitter.com/KZYsN5rka3 — Хоккей России (@russiahockey) December 3, 2018

Напомним, сборная России проведет на арене «Парк Легенд» в Москве два матча турнира – 13 декабря с Швецией и 15 декабря с Чехией. А 16 декабря матч Россия – Финляндия пройдет на футбольном стадионе «Санкт-Петербург».