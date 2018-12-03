Александр Овечкин: Мы дали «Анахайму» вздохнуть, и вот к чему это привело

Хоккей 03 декабря 2018 18:02 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

«Вашингтон» проиграл, ведя по ходу матча со счетом 5:1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Анахайма» (5:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По ходу второго периода «столичные» вели со счетом 5:1, но сначала до перерыва пропустили две шайбы, а в третьем периоде – еще три.

«Мы перестали играть, дали им вздохнуть, и вот к чему это привело, – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. – Мы сами виноваты. Мы подумали, что дело сделано, расслабились. И в первую очередь речь о нас, лидерах. Надо извлечь из этого уроки».

Отметим, что 33-летний российский нападающий отметился голевой передачей и продлил свою результативную серию до восьми матчей.

Теперь на счету Овечкина 32 (19+13) очка в 26 матчах регулярного чемпионата.