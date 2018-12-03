Джек Айкел: В межсезонье разговор шел о том, что надо жертвовать собой

Хоккей 03 декабря 2018 19:38 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Нападающий клуба НХЛ «Баффало» Джек Айкел рассказал, что во время межсезонья ему пришлось ответить на многие сложные вопросы.

- Вместо того, чтобы не обращать на это внимание, мы проделали хорошую работу по выявлению проблем и нахождению путей их решения. Мы хотели изменить то, как все было в последние пару лет. Разговор шел о более высоких стандартах жизни и работы, о том, что надо жертвовать собой друг за друга. Мне кажется, что нам это хорошо удалось, - приводит слова Айкела официальный сайт НХЛ.

Добавим, что после 27 встреч регулярного чемпионата «Баффало» набрал 37 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, уступая лидирующей «Тампе» два балла.