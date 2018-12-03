«Ак Барс» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Северсталь» - Советский спорт
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    • Хоккей03 декабря 2018 21:34Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Ак Барс» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Северсталь»

    В Казани состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс» на своем льду обыграл «Северсталь» со счетом 4:2. Для казанской команды эта победа стала восьмой подряд в чемпионате.

    «Ак Барс» одержал победу, проигрывая 0:2. В составе «Северстали» отличились Владислав Кодола и Руслан Карлин. У казанской команды шайбы забросили Артем Михеев, Алексей Потапов, Владислав Кара и Иржи Секач.

    «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 55 очков после 36 матчей. «Северсталь» замыкает турнирную таблицу Западной конференции, набрав 22 балла после 26 игр.

    В следующем матче «Ак Барс» сыграет 6 декабря в гостях со СКА, «Северсталь» 7 декабря дома примет «Куньлунь Ред Стар».

    #хк ак барс#хк северсталь#кхл
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