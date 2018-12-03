«Локомотив» в серии буллитов обыграл «Куньлунь»

Хоккей 03 декабря 2018 21:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Ярославе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Локомотив» дома обыграл «Куньлунь Ред Стар» в серии буллитов – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

За «Локомотив» отличился Стаффан Кронваль, у «Куньлуня» забил Джастин Фонтэйн. В серии буллитов ярославская команды реализовала три попытки, а китайская – ни одной.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 47 очков после 35 матчей. «Куньлунь» идет на восьмой позиции в Восточной конференции – 34 балла после 32 игр.

В следующем матче «Локомотив» 5 декабря примет «Амур», а «Куньлунь» в этот же день сыграет в гостях с минским «Динамо».