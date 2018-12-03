«Локомотив» в серии буллитов обыграл «Куньлунь» - Советский спорт
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    • Хоккей03 декабря 2018 21:44Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Локомотив» в серии буллитов обыграл «Куньлунь»

    В Ярославе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив» дома обыграл «Куньлунь Ред Стар» в серии буллитов – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

    За «Локомотив» отличился Стаффан Кронваль, у «Куньлуня» забил Джастин Фонтэйн. В серии буллитов ярославская команды реализовала три попытки, а китайская – ни одной.

    «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 47 очков после 35 матчей. «Куньлунь» идет на восьмой позиции в Восточной конференции – 34 балла после 32 игр.

    В следующем матче «Локомотив» 5 декабря примет «Амур», а «Куньлунь» в этот же день сыграет в гостях с минским «Динамо».

    #хк локомотив#хк куньлунь ред стар#кхл
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