«Салават Юлаев» уступил в гостях «Авангарду», проиграв в четвертом матче подряд - Советский спорт
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    • Хоккей03 декабря 2018 21:51Источник: «Советский спорт»

    «Салават Юлаев» уступил в гостях «Авангарду», проиграв в четвертом матче подряд

    Хоккеисты «Авангарда» переиграли «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

    В составе омской команды заброшенной шайбой отметился Михаил Фисенко (35-я минута).

    Отметим, что голкипер «ястребов» Игорь Бобков отразил 29 бросков и записал на свой счет шестой «сухой» матч в сезоне.

    После этой игры «Авангард» набрал 50 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 40 баллов, занимает шестое место.

    В следующем матче «Авангард» на своем льду сыграет против «Трактора», а «Салават Юлаев» на выезде встретится со «Слованом».

    #кхл#хк авангард#хк салават юлаев
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