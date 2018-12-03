«Салават Юлаев» уступил в гостях «Авангарду», проиграв в четвертом матче подряд

Хоккей 03 декабря 2018 21:51 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Авангарда» переиграли «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

В составе омской команды заброшенной шайбой отметился Михаил Фисенко (35-я минута).

Отметим, что голкипер «ястребов» Игорь Бобков отразил 29 бросков и записал на свой счет шестой «сухой» матч в сезоне.

После этой игры «Авангард» набрал 50 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 40 баллов, занимает шестое место.

В следующем матче «Авангард» на своем льду сыграет против «Трактора», а «Салават Юлаев» на выезде встретится со «Слованом».