Московское «Динамо» в овертайме переиграло «Амур», одержав пятую победу подряд

Хоккей 03 декабря 2018 22:02 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты московского «Динамо» в овертайме взяли верх над «Амуром» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время матча в составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Вадим Шипачев (9-я минута) и Евгений Мозер (220. У хабаровской команды отличились Томаш Зогорна (37) и Данил Файзуллин (46).

В овертайме победный бросок на счету Юусо Хиетанена (63).

После этой игры «Динамо» набрало 35 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Амур», имея в активе 24 балла, занимает 12 место на «Востоке».