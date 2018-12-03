Московское «Динамо» в овертайме переиграло «Амур», одержав пятую победу подряд

Хоккеисты московского «Динамо» в овертайме взяли верх над «Амуром» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
В основное время матча в составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Вадим Шипачев (9-я минута) и Евгений Мозер (220. У хабаровской команды отличились Томаш Зогорна (37) и Данил Файзуллин (46).
В овертайме победный бросок на счету Юусо Хиетанена (63).
После этой игры «Динамо» набрало 35 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Амур», имея в активе 24 балла, занимает 12 место на «Востоке».