Зинэтула Билялетдинов: В матче с «Северсталью» не все получалось так, как мы хотели

Хоккей 03 декабря 2018 22:27 Источник: ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Северсталью» (4:2).

- Неплохая была игра и непростая. Пропустили сразу две шайбы, потом все же нашли возможность забить и начали играть так, как должны были. Но не все получалось так, как мы хотели. Будем работать и исправлять свою игру.

- Восемь побед - это хорошо. Вы не опасаетесь, что это расслабит команду?

- Конечно, хорошо выигрывать. Сегодня игра была непростой, у нас были вещи, которые не очень мне понравились. Нам нужно быть осторожными, будем поправлять эти моменты и идти дальше, - приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».