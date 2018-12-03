Зинэтула Билялетдинов: В матче с «Северсталью» не все получалось так, как мы хотели - Советский спорт
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    • Хоккей03 декабря 2018 22:27Источник: ХК «Ак Барс»

    Зинэтула Билялетдинов: В матче с «Северсталью» не все получалось так, как мы хотели

    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Северсталью» (4:2).

    - Неплохая была игра и непростая. Пропустили сразу две шайбы, потом все же нашли возможность забить и начали играть так, как должны были. Но не все получалось так, как мы хотели. Будем работать и исправлять свою игру.

    - Восемь побед - это хорошо. Вы не опасаетесь, что это расслабит команду?
    - Конечно, хорошо выигрывать. Сегодня игра была непростой, у нас были вещи, которые не очень мне понравились. Нам нужно быть осторожными, будем поправлять эти моменты и идти дальше, - приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

    #кхл#хк ак барс#хк северсталь#билялетдинов зинэтула
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