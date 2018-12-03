«Спартак» в серии буллитов обыграл рижское «Динамо»

Хоккей 03 декабря 2018 22:44 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Спартака» в серии буллитов взяли верх над рижским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время матча в составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Дмитрий Калинин ( 20-я минута) и Артем Федоров (54). У рижской команды отличились Брэндон Макмиллан (49) и Кевин Кларк (55).

В серии буллитов победный бросок на счету Робина Ганзла.

После этой игры «Спартак» набрал 40 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея в активе 31 балл, располагается на восьмом месте.

В следующем матче «Спартак» на своем льду примет «Йокерит», а «Динамо» на выезде встретится с «Сочи».