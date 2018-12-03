Николай Цулыгин: Ничего страшного, что казанец теперь бьется за Уфу - Советский спорт
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    • Хоккей03 декабря 2018 23:09Источник: «РИА Новости»

    Николай Цулыгин: Ничего страшного, что казанец теперь бьется за Уфу

    Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги встречи с «Авангардом» (0:1).

    - Боевая игра, упорная, похожая на плей-офф – никто не хотел уступать. Нам опять где-то не повезло, не забили ни одного гола, хотя все ребята старались и бились, но не хватило удачи, везения. Но если будем так биться каждую игру, то все придет. Бурмистров сразу влился в коллектив, старался, играл, много помогал. Нет вопросов по игре к нему. Ничего страшного, что казанец теперь бьется за Уфу, - приводит слова Цулыгина РИА «Новости».

    Добавим, что в следующем матче «Авангард» на своем льду сыграет против «Трактора», а «Салават Юлаев» на выезде встретится со «Слованом».

    #кхл#хк авангард#хк салават юлаев#цулыгин николай
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