Николай Цулыгин: Ничего страшного, что казанец теперь бьется за Уфу

Хоккей 03 декабря 2018 23:09 Источник: «РИА Новости»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги встречи с «Авангардом» (0:1).

- Боевая игра, упорная, похожая на плей-офф – никто не хотел уступать. Нам опять где-то не повезло, не забили ни одного гола, хотя все ребята старались и бились, но не хватило удачи, везения. Но если будем так биться каждую игру, то все придет. Бурмистров сразу влился в коллектив, старался, играл, много помогал. Нет вопросов по игре к нему. Ничего страшного, что казанец теперь бьется за Уфу, - приводит слова Цулыгина РИА «Новости».

Добавим, что в следующем матче «Авангард» на своем льду сыграет против «Трактора», а «Салават Юлаев» на выезде встретится со «Слованом».