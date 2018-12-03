Боб Хартли: С «Салаватом» всегда матчи получаются играми уровня плей-офф - Советский спорт
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    • Хоккей03 декабря 2018 23:14Источник: «РИА Новости»

    Боб Хартли: С «Салаватом» всегда матчи получаются играми уровня плей-офф

    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги выигранной встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:0).

    - Горжусь тем, как работала команда, мы провели хороший первый период, а во втором смогли забить, когда Коди Франсон, Андрей Стась и Михаил Фисенко подловили соперника на смене. Мы убежали два в одного и забили гол, который оказался победным. В третьем периоде мы играли умно, бились, блокировали много бросков, хотя «Салават» здорово давил. С ними всегда матчи получаются играми уровня плей-офф, часто все решает один гол. Так получилось и теперь, - приводит слова Хартли РИА «Новости».

    Добавим, что в следующем матче «Авангард» на своем льду сыграет против «Трактора», а «Салават Юлаев» на выезде встретится со «Слованом».

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