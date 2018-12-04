Игорь Уланов: Радует, что «Спартак» наконец прорвало на буллитах в нужный момент

Хоккей 04 декабря 2018 00:07 Источник: ХК «Спартак»

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2 Б).

- Начало матча мы проспали - были довольно вялыми. Думаю, сказался минувший матч с ЦСКА - отдали в той игре много сил и эмоций. Пока раскачались - уже конец первого периода. Тем не менее, забили в большинстве - это радует. Нужно отдать сопернику должное, «Динамо» - серьезная дисциплинированная команда, в которой играет много талантливых игроков. Они здорово угрожали нашим воротам сегодня, а в третьем периоде и вовсе нас поддавили. Игра была плотной с обеих сторон. Еще радует, что нас наконец прорвало на буллитах в нужный момент.

- После второй заброшенной шайбы была установка удержать счет?

- У нас нет таких установок. Если мы забиваем голы, то продолжаем делать то, что получается. Просто «Динамо» добавило, переключилось с четвертой на пятую скорость, а мы остались на четвертой, - приводит слова Уланова пресс-служба «Спартака».