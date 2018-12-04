Игорь Уланов: Радует, что «Спартак» наконец прорвало на буллитах в нужный момент - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Нью-Джерси Дэвилз
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Тальерес
    Расинг А
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Уракан
    Дефенса и Хустисия
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:00
    Нэшвилл Предаторз
    Баффало Сэйбрз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:30
    Даллас Старз
    Эдмонтон Ойлерз
    0
    0
    • Хоккей04 декабря 2018 00:07Источник: ХК «Спартак»

    Игорь Уланов: Радует, что «Спартак» наконец прорвало на буллитах в нужный момент

    Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2 Б).

    - Начало матча мы проспали - были довольно вялыми. Думаю, сказался минувший матч с ЦСКА - отдали в той игре много сил и эмоций. Пока раскачались - уже конец первого периода. Тем не менее, забили в большинстве - это радует. Нужно отдать сопернику должное, «Динамо» - серьезная дисциплинированная команда, в которой играет много талантливых игроков. Они здорово угрожали нашим воротам сегодня, а в третьем периоде и вовсе нас поддавили. Игра была плотной с обеих сторон. Еще радует, что нас наконец прорвало на буллитах в нужный момент.

    - После второй заброшенной шайбы была установка удержать счет?
    - У нас нет таких установок. Если мы забиваем голы, то продолжаем делать то, что получается. Просто «Динамо» добавило, переключилось с четвертой на пятую скорость, а мы остались на четвертой, - приводит слова Уланова пресс-служба «Спартака».

    #кхл#хк спартак#хк динамо рига#уланов игорь
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта