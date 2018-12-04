Александр Бурмистров: «Салавату Юлаеву» нужно отойти от красивой игры - Советский спорт
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    • Хоккей04 декабря 2018 01:40

    Александр Бурмистров: «Салавату Юлаеву» нужно отойти от красивой игры

    Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров прокомментировал поражение в матче против «Авангарда» (0:1).

    - Тяжелая игра, командой неплохо сыграли, были моменты, но не забили. Сейчас просто перебороть нужно серию поражений. Ребята приняли меня хорошо, тренерский штаб объяснил, как нужно играть. Но понятно, что займет какое-то время адаптация. Думаю, «Салавату» нужно отойти от красивой игры, нужно больше бороться в углах, лезть на ворота, пытаться заталкивать шайбу в ворота, и тогда все наладится. Мы справимся с этими трудностями, - приводит слова Бурмистрова РИА «Новости».

    Добавим, что в следующем матче «Авангард» на своем льду сыграет против «Трактора», а «Салават Юлаев» на выезде встретится со «Слованом».

    #кхл#хк салават юлаев#бурмистров александр#хк авангард
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