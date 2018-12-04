Кучеров – о праздновании своих голов: Чему радоваться-то? - Советский спорт
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    • Хоккей04 декабря 2018 11:48Источник: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»Автор: Сметанникова Дарья

    Кучеров – о праздновании своих голов: Чему радоваться-то?

    Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в текущем сезоне НХЛ набрал 40 очков.

    Кучеров подвел итоги матча с «Нью-Джерси» (5:1), в котором россиянин набрал 4 (1+3) очка.

    «Играли неплохо, вроде забиваем последние игры, получаем удовольствие. Команда выигрывает, так что не могу жаловаться. Да все было нормально со Стэмкосом, просто бывает такое в начале сезона. Спады бывают, в начале сезона он случился, тяжело входили в сезон.

    В принципе, мы играли неплохо, просто где-то не получалось — то опаздывали за шайбой, то передачи неточные. Такие вот нюансы были. Я бы не сказал, что у нас не пошло. Очки мы набирали, команда выигрывала. Сейчас, наверное, просто вкатились, 20 игр прошло. Комфортнее себя чувствую, посвежее.

    Я сдержанно радуюсь голам? Ну, не знаю, просто чему радоваться-то? Это приятно, конечно, буду стараться работать над этим», - приводит слова Кучерова пресс-служба клуба.

    #кучеров никита#хк тампа-бэй лайтнинг#хк нью-джерси девилз#нхл
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