Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала-2018

Хоккей 04 декабря 2018 12:15 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Сметанникова Дарья

Тренерский штаб сборной России назвал заявку команды на второй этап Евротура – Кубок Первого канала.

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).

Расписание матчей Кубка Первого канала:

Матчи Швеция - Россия (13 декабря, 18.45), Финляндия - Швеция (15 декабря, 11.30), Россия - Чехия (15 декабря, 15.45) и Чехия - Швеция (16 декабря, 14.00) пройдут в московском «Парке Легенд». Финляндия и Чехия проведут вынесенную игру в Тампере (15 декабря 19.30), а встреча Россия - Финляндия (16 декабря, 17.00) пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» как «Зимняя классика».