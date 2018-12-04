Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала-2018 - Советский спорт
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    • Хоккей04 декабря 2018 12:15Источник: Федерация хоккея России (ФХР)Автор: Сметанникова Дарья

    Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала-2018

    Тренерский штаб сборной России назвал заявку команды на второй этап Евротура – Кубок Первого канала.

    Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).

    Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).

    Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).

    Расписание матчей Кубка Первого канала:

    Матчи Швеция - Россия (13 декабря, 18.45), Финляндия - Швеция (15 декабря, 11.30), Россия - Чехия (15 декабря, 15.45) и Чехия - Швеция (16 декабря, 14.00) пройдут в московском «Парке Легенд». Финляндия и Чехия проведут вынесенную игру в Тампере (15 декабря 19.30), а встреча Россия - Финляндия (16 декабря, 17.00) пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» как «Зимняя классика».

    #сборная россии по хоккею#еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею
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