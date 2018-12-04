Совет управляющих НХЛ проголосовал за включение клуба из Сиэтла в состав лиги - Советский спорт
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    • Хоккей04 декабря 2018 20:18Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

    Совет управляющих НХЛ проголосовал за включение клуба из Сиэтла в состав лиги

    Совет управляющих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одобрил включение клуба из Сиэтл в состав участников лиги.

    Как сообщает официальный сайт лиги, клуб из Сиэтла станет 32-й командой в НХЛ.

    Отмечается, что команда заплатит взнос в размере 650 миллионов долларов и начнет выступление в лиге с сезона-2021/2022.

    Команда из Сиэтла начнет свое выступление в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции. В тоже время «Аризона» сменит Тихоокеанский дивизион, на Центральный.

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