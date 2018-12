Совет управляющих НХЛ проголосовал за включение клуба из Сиэтла в состав лиги

Как сообщает официальный сайт лиги, клуб из Сиэтла станет 32-й командой в НХЛ.

Отмечается, что команда заплатит взнос в размере 650 миллионов долларов и начнет выступление в лиге с сезона-2021/2022.

Команда из Сиэтла начнет свое выступление в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции. В тоже время «Аризона» сменит Тихоокеанский дивизион, на Центральный.

