Совет управляющих НХЛ проголосовал за включение клуба из Сиэтла в состав лиги

Хоккей 04 декабря 2018 20:18 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Совет управляющих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одобрил включение клуба из Сиэтл в состав участников лиги.

Как сообщает официальный сайт лиги, клуб из Сиэтла станет 32-й командой в НХЛ.

Отмечается, что команда заплатит взнос в размере 650 миллионов долларов и начнет выступление в лиге с сезона-2021/2022.

Команда из Сиэтла начнет свое выступление в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции. В тоже время «Аризона» сменит Тихоокеанский дивизион, на Центральный.