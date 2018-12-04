Гэри Беттмэн: Счастливы, что Сиэтл наконец-то присоединился к НХЛ

Хоккей 04 декабря 2018 21:23 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поделился мнением о включение клуба из Сиэтла в состав участников лиги.

- Сегодня волнительный и исторический день для нашей лиги. Мы прирастаем одним из самых инновационных, красивых и быстро растущих городов Северной Америки. Мы рады, что семья НХЛ пополнилась Дэвидом Бондерманом, Тодом Лайуики и всей заявочной группой из Сиэтла. И мы счастливы, что Сиэтл, город с богатой хоккейной историей, ставший первым из американских, выигравших Кубок Стэнли, наконец-то присоединился к НХЛ, - приводит слова Беттмэна официальный сайт лиги.

Ранее стало известно, что совет управляющих НХЛ проголосовал за включение клуба из Сиэтла в состав лиги.