Гэри Беттмэн: Счастливы, что Сиэтл наконец-то присоединился к НХЛ - Советский спорт
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    • Хоккей04 декабря 2018 21:23Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

    Гэри Беттмэн: Счастливы, что Сиэтл наконец-то присоединился к НХЛ

    Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поделился мнением о включение клуба из Сиэтла в состав участников лиги.

    - Сегодня волнительный и исторический день для нашей лиги. Мы прирастаем одним из самых инновационных, красивых и быстро растущих городов Северной Америки. Мы рады, что семья НХЛ пополнилась Дэвидом Бондерманом, Тодом Лайуики и всей заявочной группой из Сиэтла. И мы счастливы, что Сиэтл, город с богатой хоккейной историей, ставший первым из американских, выигравших Кубок Стэнли, наконец-то присоединился к НХЛ, - приводит слова Беттмэна официальный сайт лиги.

    Ранее стало известно, что совет управляющих НХЛ проголосовал за включение клуба из Сиэтла в состав лиги.

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