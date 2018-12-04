СКА на своем льду всухую разгромил «Торпедо»

Хоккей 04 декабря 2018 21:48 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты СКА переиграли «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:0.

В составе команды из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Динар Хафизуллин (23-я минута), Никита Гусев (25), Андрей Кузьменко (37), Максим Карпов (41), Ярно Коскиранта (47) и Алексей Бывальцев (57).

Добавим, что голкипер армейцев Игорь Шестеркин отразил 23 броска и записал на свой счет пятый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы СКА набрал 55 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо», имея в активе 40 баллов, занимает седьмое место на «Востоке».

В следующем матче СКА на своем льду примет «Ак Барс», а «Торпедо» на выезде встретится с минским «Динамо».