«Нефтехимик» одержал волевую победу над минским «Динамо», прервав свою серию из пяти поражений - Советский спорт
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    • Хоккей04 декабря 2018 22:00Источник: «Советский спорт»

    «Нефтехимик» одержал волевую победу над минским «Динамо», прервав свою серию из пяти поражений

    Хоккеисты «Нефтехимика» взяли верх над минским «Динамо» в госстевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

    В составе нижнекамской команды заброшенными шайбами отметились Дамир Шарипзянов (34-я минута) и Юусо Пуустинен (42). В составе минского клуба отличился Алексей Терещенко (9).

    После этой победы «Нефтехимик» набрал 32 очка и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 22 балла, занимает 11-е место на «Западе».

    В следующем матче «Нефтехимик» в гостях встретится с «Витязем», а «Динамо» на своем льду сыграет против «Торпедо».

    #кхл#хк нефтехимик#хк динамо минск
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