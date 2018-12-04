«Нефтехимик» одержал волевую победу над минским «Динамо», прервав свою серию из пяти поражений

Хоккей 04 декабря 2018 22:00 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Нефтехимика» взяли верх над минским «Динамо» в госстевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе нижнекамской команды заброшенными шайбами отметились Дамир Шарипзянов (34-я минута) и Юусо Пуустинен (42). В составе минского клуба отличился Алексей Терещенко (9).

После этой победы «Нефтехимик» набрал 32 очка и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 22 балла, занимает 11-е место на «Западе».

В следующем матче «Нефтехимик» в гостях встретится с «Витязем», а «Динамо» на своем льду сыграет против «Торпедо».