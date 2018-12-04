Мэр Сиэтла: Это начало пути, мы хотим закольцевать историю

Хоккей 04 декабря 2018 22:55 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Мэр Сиэтла Дженни Деркан поделилась мнением об одобрении советом управляющих НХЛ заявки города на создание клуба в лиге.

- Находиться в одной комнате с Кубком Стэнли - это особенное чувство. Но видеть все другие трофеи «Шторм», «Соникс», «Сихокс» и думать... Это начало пути. Мы хотим закольцевать историю. Мы стали первым американским городом с Кубком Стэнли, а теперь хотим еще один. Сиэтл жаждет иметь свою команду. Хоккей очень подходит характеру этого города.

Если вы хотите, чтобы хоккей развивался через поколения, то лучшего места, чем Сиэтл, не придумать, потому что именно здесь изобретается будущее. У нас есть компании, работники которых будут составлять фанатскую базу не только сегодня, но и в будущем - вместе со своими семьями, - цитирует мэра официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что совет управляющих НХЛ проголосовал за включение клуба из Сиэтла в состав лиги.