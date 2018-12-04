Павел Дацюк: Без партнеров, было бы сложно стать спортсменом года - Советский спорт
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    • Хоккей04 декабря 2018 23:20Источник: «РИА Новости»

    Павел Дацюк: Без партнеров, было бы сложно стать спортсменом года

    Нападающий СКА Павел Дацюк – о победе в номинации в номинации «Гордость России» в категории «Спортсмен года» по версии Министерства спорта России.

    - Это очень престижно для меня. Но все-таки у нас командная игра. Без партнеров, которые постоянно помогают, такого признания было бы добиться сложно. В этом звании есть их взнос. Здорово, что сегодня получилось еще и сотую передачу в КХЛ отдать. Даже не думал, буду ли я сохранять шайбу, - приводит слова Дацюка РИА «Новости».

    Отметим, что во встрече против «Торпедо» (6:0) Дацюк записал на свой счет сотую передачу в матчах лиги.

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