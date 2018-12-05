Илья Воробьев: В матче с «Торпедо» ребята очень солидно отработали

Хоккей 05 декабря 2018 00:00 Источник: ХК СКА

Главный тренер СКА Илья Воробьев подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:0).

- У нас было несколько дней без игр, поэтому первый период, можно сказать, вкатывались – надо все было делать быстрее. Потом взяли все в свои руки, очень солидно отработали ребята. И во втором периоде то, что просили, сделали, и в третьем тоже. Молодцы.

- Когда ждать в строю Прохоркина? Какое состояние у Дергачева и Зуба?

- У нас есть группа травмированных ребят. По Коле – надеемся, что он в самом ближайшем будущем сыграет.

- Сегодня в заявке не было 13-го нападающего. С чем это связано?

- Все просто: у нас все команды – и молодежной, и высшей лиги – в поездках. Мы решили, что молодые ребята получат там больше игрового времени, чем у нас. Хотя, если смотреть по счету, то, возможно, и здесь бы достаточно его получили, - приводит слова Воробьева пресс-служба СКА.